صقر غباش يبحث التعاون مع رئيس لجنة الدفاع في العموم البريطاني

المصدر: لندن - البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، توبياس إلوود رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس العموم البريطاني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه على رأس وفد برلماني من المجلس إلى المملكة المتحدة.

وفي بداية اللقاء أعرب معالي صقر غباش - عن بالغ شكره وتقديره للنائب توبياس إلوود - رئيس لجنة الدفاع على هذا اللقاء، مشيداً بخبرته العملية في مجال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد معاليه عمق العلاقات الإماراتية - البريطانية، والشراكات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته الدكتور علي راشد النعيمي وكلاً من الدكتور طارق حمبد الطاير وسارة محمد فلكناز ومروان المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس.

وأكد معالي صقر غباش وتوبياس إلوود، حرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تطوير مجالات التعاون المشترك وتعزيز شراكتهما التنموية، حيث أسهمت هذه الشراكة بحشد مشاريع استثمارية إماراتية طويلة الأمد في المملكة المتحدة، في مجالات وقطاعات استراتيجية متعددة.

كما تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مجمل القضايا الراهنة، مؤكدين أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

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