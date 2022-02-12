صقر غباش: 50 عاماً من تمثيل المواطنين بأمانة ومسؤولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس واكب خلال مسيرة الـ 50 عاماً الماضية النهضة الحضارية والتنمية الشاملة لدولة الإمارات طارحاً قضايا الوطن ومتلمساً احتياجات المواطنين حاملاً أمانة المسؤولية بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في أرجاء الوطن في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة، مجسداً رؤية القيادة الرشيدة لصناعة مستقبل مشرق في وطن لا يعرف المستحيل.

وبمناسبة الذكري الـ 50 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، رفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون سلطة مساندة وداعمة للمؤسسة التنفيذية في دفع مسيرة التنمية.

وقال معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية نستذكر المآثر العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين للاتحاد الذين بذلوا كل ما هو نفيس في تشييد صرح الاتحاد وجعل المجلس الوطني الاتحادي ركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد».

وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي قدم تجربة برلمانية رائدة تستند على نهج الشورى المتأصل في مجتمع الإمارات ليقف هذا الصرح الوطني شامخاً وشاهداً على المكتسبات الوطنية ويقدم نموذجاً للشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية وكفاءة وأسهم بنصيب وافر في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر ممارسة اختصاصاته الدستورية.

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