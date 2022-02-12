«الوطني» يحتفل اليوم بيوبيله الذهبي مواكباً رؤية القيادة وتطلعات المواطن

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيسه الخمسين، وهو يواصل مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة، وترجمة ورؤية القيادة وتطلعات المواطنين ومجسداً نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني.

في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وتأتي الذكرى الـ «50» لتأسيس المجلس وهو يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في المساهمة في خطط الدولة واستراتيجياتها الوطنية، مترجماً الركائز التي استند إليها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) في عام 2005 بما يجسد الإيمان العميق، والثقة الأكيدة في توسيع أطر المشاركة السياسية، وتمكين ممثلي شعب الإمارات في أن يكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة الدولة لاستشراف مستقبلها في الخمسين عاماً القادمة وصولاً لمئوية الإمارات في العام 2071.

وحقق المجلس العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية الرامية إلى تحديث وتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين، والتكامل مع سياسة الدولة وتوجهاتها والقضايا التي تتبناها، مجسداً بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى، في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات والتي أسهمت في ترسيخ مكانتها كنموذج للاتزان والاعتدال والحكمة وعنصراً أساسياً في معادلة تحقيق الاستقرار والسلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والدعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك على مدى 17 فصلاً تشريعياً عقد خلالها 640 جلسة أقر خلالها 630 مشروع قانون، ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش 334 موضوعاً عاماً، ووجه 969 سؤالاً، ووقع 47 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وبدأ الفصل التشريعي السابع عشر بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، بعد مرحلة تاريخية في مسيرة تطور العمل البرلماني في الدولة بما أثمرت عنه التجربة الانتخابية الرابعة التي عكست تمسك القيادة الرشيدة بنهج الشورى سبيلاً لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني وفق نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين سيما الشباب، وتطبيق قرار القيادة الحكيمة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى خمسين بالمائة، حيث يضم المجلس للمرة الأولى في تاريخه نصف الأعضاء من النساء، ليتحقق بذلك التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، لتؤكد دولة الإمارات مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً.

وتستند استراتيجية المجلس البرلمانية على مجموعة من المنطلقات الوطنية لتعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله، الذي أعلنه عام 2005م، ومئوية الإمارات 2071م، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة التي تمثل مرجعاً لجميع المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً.

وتطوير علاقات الدولة الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع أعضاء المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.

دعم القيادة

وحظي المجلس الوطني الاتحادي أحد السلطات الدستورية الخمس الذي عقد أول جلسة بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع بدء مرحلة التأسيس للنهضة الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، والذي كان يعتبر المجلس إحدى المؤسسات الاتحادية التي من خلالها يتجسد نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في مسيرة البناء والتطور والنهضة الشاملة.

وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة، وذلك ترجمة لسعي الأمانة العامة لبذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية تفوق توقعات جمهور المستفيدين، وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لدعم تنمية الكوادر البشرية المواطنة، وإدامة التميز في مختلف جوانب الأداء الكلي لها من خلال نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.

وتطبق الأمانة العامة ما يقارب من 43 برنامجاً ضمن حرصها على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية، ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور.

وتحرص الأمانة العامة للمجلس على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونياً، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.

ثاني بن عبدالله أول رئيس للمجلس للفصلين الأول والثاني 12/‏2/‏1972م حتى 1/‏12/‏1976متريم عمران تريم ثاني رئيس للمجلس للفصلين الثالث والرابع 1/‏3/‏1977م حتى 1/‏12/‏1981مهلال بن أحمد بن لوتاه رئيس المجلس للفصول الخامس والسادس والسابع والثامن 28/‏12/‏1981م حتى 1/‏12/‏1991مالحاج بن عبدالله المحيربي رئيس المجلس للفصلين التاسع والعاشر 6/‏2/‏1993م حتى 1/‏12/‏1996م.محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس للفصلين الحادي عشر والثاني عشر 14/‏12/‏1997م حتى 29/‏1/‏2001م.سعيد محمد الكندي رئيس المجلس للفصل التشريعي الثالث عشر 18/‏2/‏2003م حتى 29/‏1/‏2005م.

معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر 12/‏2/‏2007 حتى 8/‏2/‏2011ممعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس للفصل التشريعي الخامس 15/‏11/‏2011م حتى 16/‏6/‏2015م.معالي د.أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر 18/‏11/‏2015 ولغاية 12 يونيو 2019م.معالي صقر غباش رئيس المجلس للفصل التشريعي السابع عشر 14 نوفمبر 2019 ولغاية الآن.

10 رؤساء تعاقبوا على رئاسة المجلس:

1.ثاني بن عبدالله أول رئيس للمجلس للفصلين الأول والثاني 12/2/1972م حتى 1/12/1976م

2.تريم عمران تريم ثاني رئيس للمجلس للفصلين الثالث والرابع 1/3/1977م حتى 1/12/1981م

3.هلال بن أحمد بن لوتاه رئيس المجلس للفصول الخامس والسادس والسابع والثامن 28/12/1981م حتى 1/12/1991م

4.الحاج بن عبدالله المحيربي رئيس المجلس للفصلين التاسع والعاشر 6/2/1993م حتى 1/12/1996م.

5.محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس للفصلين الحادي عشر والثاني عشر 14/12/1997م حتى 29/1/2001م.

6.سعيد محمد الكندي رئيس المجلس للفصل التشريعي الثالث عشر 18/2/2003م حتى 29/1/2005م.

7.معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر 12/2/2007 حتى 8/2/2011م

8.معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس للفصل التشريعي الخامس 15/11/2011م حتى 16/6/2015م.

9.معالي د.أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس للفصل التشريعي السادس عشر 18/11/2015 ولغاية 12 يونيو 2019م.

10. معالي صقر غباش رئيس المجلس للفصل التشريعي السابع عشر 14 نوفمبر 2019 ولغاية الآن.

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