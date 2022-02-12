لجنة إماراتية بيلاروسية تناقش تطوير موضوعات قنصلية

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس أعمال الدورة السادسة للجنة القنصلية المشتركة بينهما، وذلك استكمالاً للجهود الحثيثة التي بذلها البلدان الصديقان في الدورات السابقة، للوصول إلى خدمات ورعاية قنصلية متميزة لمواطني البلدين.

وترأس اجتماع اللجنة الذي عقد أول أمس عبر الاتصال المرئي الدكتور ماجد المنصوري، مدير إدارة الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممثلاً الدولة، وأفجيني مينيش مدير المديرية العامة للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية لجمهورية بيلاروس ممثلاً الجانب البيلاروسي. وخلال الاجتماع، بحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة، وخطط متابعتها وتطويرها.

ونقل المنصوري، تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وإشادته بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل أمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا الاجتماع.

تعاون

وأكد أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية خلال العامين الماضيين على صعيد التعاون القنصلي الثنائي في خضم التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19» العالمية، وشكر كل الجهود التي بُذلت من الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين.

بدوره، أشاد أفجيني مينيش بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والدور الحيوي الذي تؤديه على كافة الصعد، وأكد سعي بلاده للعمل على توثيق التعاون القنصلي بما يخدم مواطني البلدين الصديقين.

وأكد الدكتور ماجد المنصوري خلال الاجتماع حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا، وأضاف أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروس شهدت نقلات نوعية منذ بداية جائحة «كوفيد 19» العالمية، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدماً، سواء على المستوى الثنائي أو العالمي. كما أكد أن الإمارات وبيلاروس تربطهما علاقات قوية وراسخة قائمة على تاريخ طويل.

علاقات ثنائية

من جانبه، أثنى أفجيني مينيش، على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي وخلال أزمة «كوفيد 19» العالمية بشكل خاص.

وأشاد بتجربة دولة الإمارات في هذا المجال، والتي تعَد من التجارب الرائدة، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات في هذا المجال.

اجتماع

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي إدارات وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية في جمهورية بيلاروس.

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