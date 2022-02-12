وزير العدل في موناكو يطّلع على أفضل ممارسات محاكم دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، روبير جيلي وزير دولة لشؤون العدل مدير الدوائر القضائية في إمارة موناكو، وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها محاكم دبي في المجالين القضائي والإداري، وأهم الوسائل التي تسرّع العملية القضائية، والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام في محاكم دبي.

ويأتي ذلك في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز علاقاتها الخارجية، وللمحافظة على التعاون بين الجهات المختلفة، للوصول إلى الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً ولتحقيق رؤية محاكم دبي والتي تتمثل في الوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً». وقدم القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي منظومة عمل محاكم دبي.

والتقاضي الرقمي التي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما استعرض السبوسي الإنجازات الرائدة التي حققتها محاكم دبي في مجال تطوير الإجراءات القضائية، وتطوير إجراءات المحاكم، وذلك للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الرقمية، كما قام بتقديم عرض تفصيلي للوفد اشتمل على بطاقات الأداء القضائية الذكية لحوكمة ومتابعة أداء العمل القضائي، وخدمات الكاتب العدل الرقمي، والدفع الرقمي، والتقاضي الرقمي.

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