تسريع أعمال الطرق بالأحياء السكنية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

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كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ممثلة في مؤسسة الأشغال، عن تسريع وتيرة أعمال إنشاء وصيانة الطرق الداخلية للأحياء السكنية بمختلف مناطق الإمارة، ضمن استراتيجية العمل التي أقرتها الدائرة لرفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بشبكة الطرق.

تسريع العمل

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن مؤسسة الأشغال سرعت وتيرة العمل في مشاريع الطرق الجديدة بالمناطق السكنية، وتوفير اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق وممرات عبور المشاة لتعزيز السلامة المرورية على الطريق، وينصب التركيز حالياً على منطقة الظيت في مجمعي 11 و13.

حيث أكملت المؤسسة بنجاح ما يقرب من 40 كيلومتراً من الطرق الأسفلتية خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى ملحقات جانب الطريق.

مشروع تنموي

وأشار الحمادي إلى أن المؤسسة تنفذ العديد من المشاريع الأخرى التي تضم إنشاء طرق داخلية في منطقة وادي حقيل بحوالي 10 كيلومترات، إلى جانب مشروعها التنموي الضخم للطريق الجديد الذي يربط مخرج 611 عبر سهل وادي حقيل والمقرر افتتاحه مع حلول هذا العام، ويربط المشروع قمة جبل جيس بالطريق الدائري مروراً بطرق منطقة وادي حقيل، ويسهم الطريق الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، في توفير 5 كيلومترات مقارنة بطريق وادي البيح الذي تبلغ مسافته إلى جبل جيس 13.5 كيلومتراً وبسرعة 80 كيلومتراً في الساعة.

بالإضافة لتقليل الوقت نتيجة للسرعة المقررة عليه بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. وكشف الحمادي، عن وضع خطة تطويرية مستقبلية لتطوير ورفع كفاءة الشارع الرئيسي لمنطقة شوكة بالمناطق الجنوبية للإمارة والممتد من كدرة، وتخطط مؤسسة الأشغال البدء في المشروع على مراحل بدءاً من العام المقبل، وتتضمن الخطة تطوير وتحويل الطريق الحالي من طريق منفرد إلى طريق مزدوج بمسارين منفصلين، بما في ذلك إعادة تأهيل الرصيف وتوسيع وإعادة تخطيط الطريق.

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