نسيبة: الإمارات اعتمدت على استثمارات ‏رواد الأعمال لتنويع الاقتصاد

المصدر: العين - البيان

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أكد معالي زكي أنور ‏نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو ‏رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة، أن جامعة الإمارات تفخر بقيادتها أبحاث‎ ‎المرصد العالمي ‏لريادة الأعمال في الدولة. جاء ذلك خلال إلقاء معاليه كلمة بمناسبة

إطلاق تقرير المرصد العالمي ‏لريادة الأعمال، بحضور معالي ‏الدكتور أحمد بالهول، وزير دولة لريادة ‏الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.‏

ويوفر تقرير‎ ‎المرصد العالمي ‏لريادة الأعمال بيانات حول نشاط ريادة ‏الأعمال والبنية التحتية والاتجاهات التي ‏يحتاجها صانعو القرار على جميع ‏المستويات وجميع القطاعات لفهم واتخاذ ‏الإجراءات، سواء في البحث الأكاديمي أو ‏صياغة السياسات أو الاستثمار المالي ‏والإنفاق أو التنظيم الدولي وقيادة الفكر.

وقال معالي زكي أنور ‏نسيبة: تؤكد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في بنية ‏المرصد العالمي لريادة الأعمال رغبتنا في ‏تعزيز وصياغة أوجه التعاون الدولي التي ‏توفر الأمن والاستقرار والاستدامة في ‏المستقبل‎.‎‏ ‏

وأكد الرئيس الأعلى على أهمية هذه المناسبة بقوله: لطالما كانت ريادة الأعمال أساسية ‏لسياسة الإمارات واستراتيجيتها منذ ‏تأسيس الدولة. رواد الأعمال هم قادة ‏تحويليون، قادرون على إقناع الناس بأن ‏التغيير ممكن وجدير بالاهتمام.

وأضاف: محظوظون لوجود مثل هؤلاء القادة على ‏رأس القيادة منذ البداية، لبناء البنية التحتية ‏الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي نتمتع ‏بها اليوم، تحتاج دولة الإمارات لمهارات ‏ريادة الأعمال للابتكار وحل المشكلات ‏والمخاطرة. لقد اعتمدنا على استثمارات ‏رواد الأعمال في إنشاء الشركات الصغيرة ‏والمتوسطة لتنويع واستدامة النسيج ‏الاقتصادي للدولة. كما استثمرنا في القطاع ‏الإبداعي، وتوفير البنية التحتية لدعم ‏الصناعات الثقافية التي تحفزنا على إيجاد ‏الاحتمالات البديلة‎.

وقال ‏الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: ريادة الأعمال أمر ‏حيوي للتنمية المستقبلية لدولة الإمارات ‏العربية المتحدة. ولهذا السبب لدينا الأجندة ‏الوطنية لريادة الأعمال 2031 وخطة ‏اقتصاد الـ 50 التي حددت هدف دولة ‏الإمارات العربية المتحدة لتحقيق ‏الاعتراف العالمي بنظامها القوي لريادة ‏الأعمال. ومع ذلك، ندرك أن ريادة ‏الأعمال والتنمية الاقتصادية الوطنية هي ‏اليوم أجندات سياسات مترابطة بشكل ‏أساسي مع الاستدامة العالمية في المجالات ‏الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف: بهذا الصدد ندرك ‏أيضاً أن هذه الاستدامة العالمية تعتمد على ‏التفكير والعمل الرياديين. كما أننا بحاجة ‏إلى الأشخاص القادرين على التحليل ‏النقدي للمشاكل المعقدة وإنشاء حلول ‏مبتكرة. وبحاجة إلى الأشخاص القادرين ‏على المخاطرة بالاستثمار في التغيير وإلى ‏القادة التحوليين القادرين على إقناع ‏الآخرين بتغيير توقعاتهم ومواقفهم ‏وأفعالهم‎.‎

مسرعات

وتأكيداً على ريادة الأعمال في سياق ‏رسالة الجامعة، قال معالي زكي نسيبة: ‏‏توفر جامعة الإمارات العربية المتحدة، ‏بصفتها جامعة المستقبل، المسرعات ‏التعليمية والبحثية لدفع الأولويات والمبادئ ‏الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ‏إلى الأمام على مدى الـ 50 عاماً ‏القادمة. النشاط البحثي بالجامعة موجه نحو ‏نتائج مثل براءات الاختراع، والتطبيقات ‏الصناعية، والابتكار الخلاق.

وأضاف: كما أننا ‏نقود الاستدامة المستقبلية من خلال تقديم ‏حلول عملية لتحسين الشمول والترابط في ‏الشؤون الاجتماعية والبيئية والتجارية. ‏ونعمل على تطوير الأجندة الدولية ‏للتكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية ‏الرابعة. ونحن شركاء مع الصناعة ‏والحكومة والمجتمعات لتحديد التحولات ‏اللازمة للتنمية طويلة الأجل‎.‎‏

وأوضح الرئيس الأعلى أن البنية التحتية ‏وأنشطة البحث والتطوير في جامعة ‏الإمارات العربية المتحدة لدعم ريادة ‏الأعمال، تسهم في رفد الموارد الفكرية ‏والأصول الريادية للبرامج التعليمية ‏للطلاب.

وتابع معاليه: لذلك نقوم بتخريج ‏شباب يتمتعون بمهارات الابتكار، وحل ‏المشكلات، والمخاطرة، والمرونة والقيادة. ‏هؤلاء الخريجون هم أجيال المستقبل الذين ‏نشأوا في ثقافة ريادة الأعمال، وسوف ‏يرسخون مكانة دولة الإمارات العربية ‏المتحدة كمركز عالمي لريادة الأعمال ‏للمهنيين ورجال الأعمال المستقلين من ‏جميع أنحاء العالم والمشاريع الجديدة.

وأعرب الرئيس الأعلى عن امتنانه ‏لمؤلفي تقرير المرصد العالمي لريادة ‏الأعمال. بقوله: أتقدم بالشكر والثناء على ‏كل من ساهم في إنتاج هذا المورد الرائع ‏لريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة. كما أشيد بالشبكة الأوسع من ‏الشركاء الدوليين الذين يقدمون مدخلات ‏مماثلة للدول الأخرى. دعونا نتذكر أن ‏استدامة مستقبلنا تعتمد على بعضنا البعض ‏بشكل متبادل ومترابط‎.‎

ومن جانبها قالت الدكتورة أيلين‎ ‎ليونسكو-سومرز، ‏المدير التنفيذي لـ‎:GEMيهنئ المرصد العالمي لريادة الأعمال‎ GEM ‎دولة الإمارات العربية المتحدة ‏على تحقيقها أعلى درجة 6.8 في مؤشر‏‎ ‎GEM ‎الوطني لظروف ريادة الأعمال ‎ ‎‎NECI، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً ‏للعام 2021 - 2022‏‎.‎

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