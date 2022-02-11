مواقع تخييم جديدة ضمن منطقة بحيرة الوثبة في أبوظبي

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل اليوم عن افتتاح مشروع موقع تخييم جديد على طول بحيرة الوثبة، الذي سيوفر لسكان أبوظبي وجهة جديدة مميزة وآمنة للتخييم والتنزه، تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية العديدة التي تحتضنها العاصمة الإماراتية.

ويقدم مشروع "مخيم بحيرة الوثبة" الجديد الذي يفتتح أبوابه لاستقبال الزوار ابتداءً من اليوم الجمعة (11 فبراير)، المزيد من الفرص والأنشطة لسكان وضيوف أبوظبي من خلال التوسع في منطقة بحيرة الوثبة، وتعمل دائرة البلديات والنقل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى توفير الحماية الكاملة للبيئة الطبيعية المحيطة بالمنطقة والتي تجمع الصحراء مع البحيرة بأسلوب مذهل.

وتوفر مواقع التخييم الجديدة مجموعة من الأنشطة والاستخدامات المختلفة لكل من سكان أبوظبي وضيوف الإمارة على حد سواء، من خلال تقديم تجربة مغامرات متكاملة في قلب الطبيعة الساحرة لصحراء أبوظبي، تربط محبي الطبيعة والأنشطة الخارجية بالموقع المميز لبحيرة الوثبة، الذي سيضيف إلى مضمار بحيرة الوثبة للدراجات، مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من صحة ورفاهية السكان وارتباطهم بالبيئة الطبيعية المحيطة.

ويوفر المشروع 13 موقعاً مميزاً للتخييم بجانب البحيرة أو الصحراء تتسع لأكثر من 120 شخص، مع إمكانية نصب الخيام أو استخدام المركبات الترفيهية (RVs) ضمن محيط طبيعي آخاذ، ويشتمل المخيم أيضاً على 24 موقعاً مخصصاً للنزهات والشواء و3000 متر مربع من المناطق المخصصة للأنشطة والفعاليات الترفيهية تتسع لأكثر من 500 زائر يومياً.

ويضيف المشروع المزيد من الفعاليات والأنشطة الرياضية لضيوفه تتضمن مسارات مخصصة للمشي والجري حول البحيرة بطول 1400 متر، ومضمار جديد متعرج للدراجات بطول 1200 متر، مع مركز تأجير لعدة أنشطة ، وملعبي كرة طائرة، و7 ملاعب لفعاليات مختلفة، بالإضافة إلى ممشى طافٍ على المياه، ومنصتي مراقبة للطبيعة والتصوير للاستمتاع بالمناظر الخلابة للموقع.

وتستضيف الوجهة الجديدة في أبوظبي مجموعة من الأنشطة التجارية والمرافق الخدمية ضمن المشروع مثل مساحة مخصصة لـ 10 عربات للطعام، وكافيهات، وخدمات الإيجار، ومسارات ومواقف مخصصة للسيارات والمركبات، ووحدة للإسعافات الأولية، ودورات المياه.

وأشار سعادة د. سالم خلفان الكعبي، المدير العام بالإنابــة لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، إلى أن المشروع الجديد للتخييم في منطقة بحيرة الوثبة سيجذب الكثير من رواد ومحبي الطبيعة والعائلات، سواءً كانوا من عشاق المغامرة الذين سيستمتعون بمناطق الجذب الجديدة، أو أحد مستخدمي ورياضيي مضمار بحيرة الوثبة للدراجات، الذين سيتمكنون من التواصل مع محيطهم من خلال هذا المنظر المذهل الذي يجمع رمال الصحراء الذهبية بالماء، وأكد على أن الدائرة تعمل بشكل حثيث على مراعاة البيئة طبيعية المحيطة خلال الأعمال والحفاظ عليها، وحماية التنوع البيولوجي المذهل في أبوظبي.

وأضاف: "لطالما تمثلت استراتيجية دائرة البلديات والنقل في إنشاء وتوفير المزيد من الوجهات المجتمعية والترفيهية في أبوظبي، من أجل تعزيز رفاهية سكان العاصمة وتعزيز نمط حياة نشط وصحي. ونركز على حماية مواردنا الطبيعية خلال عمليات تطوير البنية التحتية لأنها تشكل الأساس في أصالتنا وإرثنا لأجيال المستقبل". وتأتي الوجهة الجديدة في الإمارة كجزء من استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير البنية التحتية وتوفير المرافق والخدمات المجتمعية المستدامة بطريقة مبتكرة تساهم في ازدهار المجتمع وسعادته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل الأماكن للحياة والعمل عالمياً.

يبعد موقع تخييم الجديد في بحيرة الوثبة 45 دقيقة بالسيارة من قلب مدينة أبوظبي، ويوفر مجموعة متنوعة من أنواع المساحات الرياضية والترفيهية لجميع أفراد المجتمع، فضلاً عن مجموعة من أماكن التخييم ذاتية الخدمة. والمساحات المخصصة لمركبات التخييم (RVs) يصل عرضها إلى 8 أمتار وتسمح للمركبات بمختلف أنواعها بالوصول إلى مواقع التخييم والوجهات المختلفة في منطقة البحيرة.

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