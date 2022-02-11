الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلاً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً مساءً نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:11، والمد الثاني عند الساعة 01:34، والجزر الأول عند الساعة 48:17، والجزر الثاني عند الساعة 04:05.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 44:20، والمد الثاني عند الساعة 06:55، والجزر الأول عند الساعة 22:13، والجزر الثاني عند الساعة 19:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 15 85 25

دبي 28 18 75 25

الشارقة 27 12 75 30

عجمان 28 15 80 35

أم القيوين 29 12 75 30

رأس الخيمة 28 11 80 40

الفجيرة 25 18 70 50

العين 27 16 70 30

ليوا 29 13 85 20

الرويس 27 12 85 30

السلع 26 13 85 30

دلما 25 18 90 50

طنب الكبرى 26 18 85 45

طنب الصغرى 26 18 85 45

أبو موسى 26 18 80 40 .

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