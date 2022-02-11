شرطة دبي ومواصلات الإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومواصلات الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير مجالات التعاون والخدمات المشتركة بين الطرفين في مجالات النقل والتأجير والخدمات الفنية وخدمة بيع المركبات المستعملة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، حيث وقعها من قبل القيادة العامة لشرطة دبي اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، ومن قبل مواصلات الإمارات فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وتأتي المذكرة انسجاماً مع مساعي الطرفين نحو توثيق الشراكة الاستراتيجية المتبادلة، والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات القائمة لديهما، وبما يسهم في صياغة نموذج للتعاون الأمثل بين المؤسسات والشركات الحكومية، وبما ينعكس في تطور خدماتهما المقدمة لصالح أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأشاد اللواء دكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ؛ بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين منذ سنوات، والتي تشكل مثالاً ناصعاً من أمثلة التعاون المثمر بين الجهات الحكومية.

وأوضح أن المذكرة تغطي عدداً من المجالات الحيوية، والتي تتمتع فيها مواصلات الإمارات بخبرات واسعة وقدرات متنوعة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تتطلع للاستفادة من تلك الخبرات والقدرات بما يسهم في تطوير عملياتها وتحسين خدماتها المقدمة للمجتمع، وبما يصب في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها الطرفان للارتقاء بالأداء.

ومن طرفها، أعربت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية النوعية والواسعة مع القيادة العامة لشرطة دبي والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات متنوعة من الخدمات، وهو ما يؤكد جودة وتميز منظومة خدمات النقل والتأجير والخدمات الفنية التي تقدمها مواصلات الإمارات لعملائها، وبالمقابل حرص شرطة دبي على إبرام الشراكات التي تعود بالنفع والأثر الإيجابي في سبيل المزيد من الارتقاء بخدماتها لصالح أفراد المجتمع، فضلاً عن منتسبيها وكوادرها البشرية العاملة في مختلف القطاعات والإدارات الشرطية، مؤكدة أن مواصلات الإمارات تضع كل خدماتها وإمكاناتها وخبراتها المتراكمة في هذا الصدد لدعم وإسناد الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وترسيخ إنجازاتها التي تنبثق من المكانة المرموقة التي تتبوأها إمارة دبي محلياً وعالمياً في كل المجالات.

وتنص مذكرة التفاهم على إبرام حزمة من العقود الجديدة لتأجير مجموعة واسعة من المركبات والحافلات والمركبات الكهربائية لصالح شرطة دبي، إضافة إلى تجديد عدد من العقود السابقة في مجال خدمات نقل كوادر ومنتسبي الشرطة، فضلاً عن عقد جديد تتولى بموجبه مواصلات الإمارات عمليات بيع المركبات المستعملة ضمن أسطول مركبات الشرطة.

يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للإشراف على تفعيل بنود وأهداف المذكرة والمتابعة الدورية لسير العمل في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تتضمنها العقود المبرمة والمجددة.

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