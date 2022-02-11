"مياه وكهرباء الإمارات" توفر 1200 لتر مياها ملحية ضمن تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة"

المصدر: وام

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات اليوم عن توفير 1200 لتر من المياه الملحية الراجعة للفرق الخمسة المشاركة في الجولة الثالثة من تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة" الذي أطلقه صندوق الوطن وذلك لتمكين المشاركين من تطوير نموذج أولي لمواد البناء أو المواد الطبية لمكافحة فيروس كوفيد-19 باستخدام الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المحاليل الملحية.

وكان صندوق الوطن، المبادرة الوطنية التي أطلقها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين لدعم المشاريع البحثية لمرحلة ما بعد النفط، قد أطلق تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة" تحت مظلة جائزة القرن في العام 2020 بهدف حماية النظام البيئي والحياة البحرية في الخليج العربي، وتمكين قطاع البناء والعقارات الصديق للبيئة، فضلاً عن معالجة تحديات ندرة المياه في دولة الإمارات ودعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

ويستمر التحدي لمدة ثلاث سنوات وتم الإعلان في شهر أغسطس من العام 2020 عن توسعة نطاقه ليشمل تطوير حلول طبية مبتكرة لمكافحة فيروس كوفيد-19 المستجد مثل المطهرات وأدوات التعقيم.

وتشمل قائمة المرشحين النهائيين للجولة الثالثة من تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة" خمسة فرق من أربع جامعات في دولة الإمارات وهي: جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة زايد.

وسيحصل كل فريق على عينات من المياه الملحية الراجعة من شركة مياه وكهرباء الإمارات بهدف تطوير نماذج أولية للحلول المقدمة من قبلهم حول كيفية تحويل المحاليل الملحية إلى مواد بناء أو مواد طبية لمكافحة جائحة كورونا باستخدام 100 - 200 لتر من المياه المحلاة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "منذ إطلاق تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة"، شهدنا مجموعة من الأفكار الإبداعية المقترحة لتطوير مواد بناء أو حلول طبية باستخدام المحاليل الملحية كانت محط اهتمامنا طوال مراحل التحكيم. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالتهنئة للفرق الخمسة من الجامعات الأربع المرشحة للجولة الثالثة من التحدي، ونفخر بتقديمنا الدعم اللازم لتمكينها من تطوير نماذج أولية من خلال تقديم 1200 من المحاليل الملحية. ونتطلع قدماً لرؤية هذه النماذج والانتقال إلى المرحلة الأخيرة من التحدي." من جهتها، قالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: "يتبنى صندوق الوطن نهجاً استراتيجياً مستمداً من رؤية القيادة الرشيدة للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وتوجهات دولة الامارات في تحقيق الاستدامة البيئية لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويأتي إطلاق هذا التحدي للعمل على دعم الجهود الرامية إلى إيجاد طرق لتقليل كميات الملحية الراجعة الناتجة عن عمليات تحلية المياه. حيث توفر لنا هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات دعامة رئيسية لجهودنا." وأضافت: "هدفنا هو تعزيز ودعم الابتكار والمبتكرين، وتزويد المواهب المواطنة الناشئة بفرص للازدهار وتحقيق نجاح كبير، حيث يشكل تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة" منصة مثالية تتيح لنا استكشاف حلول إبداعية لكافة التحديات التي تواجه مجتمعنا والعمل على دعمها لضمان تحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع." تم اطلاق تحدي "حلول مبتكرة لتصريف المياه الملحية الراجعة" بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، وشركة الدار العقارية بالشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. وتتألف لجنة التحكيم من مجموعة من الخبراء وممثلي الجهات الداعمة والشركاء وغيرها من الشركات للإشراف على المسابقة. ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 3.4 مليون درهم سيحصل الفريق الفائز على 2.5 مليون درهم منها.

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