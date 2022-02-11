عبد الرحمن العويس: العمل البرلماني تجسيد عملي لحرص القيادة على تمكين المواطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس الوطني الاتحادي جسد منذ تأسيسه وإلى اليوم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المواطن وتعزيز دوره في تحقيق الإنجازات ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تنتهجها الدولة، والتي تكللت بنجاحات كبرى على مدى الـ 50 عاماً الماضية سبقت من خلالها الكثير من الأمم، ولتواصل عبرها الرؤية الاستشرافية للمستقبل والوصول إلى المراكز الأولى عالمياً.

وبمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، رفع معاليه أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سمو الشيوخ أولياء العهود، وإلى معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي وإلى أعضاء المجلس وفريق الأمانة العامة للمجلس.

نهج الشورى

وقال معاليه في تصريحات بهذه المناسبة: إن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي في العام 1972، جاء لتعزيز نهج الشورى الذي قامت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسس لعلاقة فريدة بين أصحاب السمو حكام الإمارات والمواطنين، علاقة تجسدت من خلالها وعلى مدى عقود من الزمن أسمى معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة، التي حرصت ومنذ قيام دولة الاتحاد على الاستماع إلى هموم المواطن ومتطلباته، والمبادرة إلى تلبية احتياجاته، وتوفير مختلف الإمكانات والأدوات اللازمة لتمكينه من الوصول إلى المراتب الأولى.

محطة مهمة

وأضاف معاليه: إن المجلس الوطني الاتحادي محطة مهمة في مسيرة الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليسهم، من خلال ممارسة مهامه الرقابية والتشريعية ومكانته كسلطة اتحادية رابعة، في تعزيز دوره كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة وشريكاً فاعلاً لها في تعزيز عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، عبر حزمة من القوانين الاتحادية التي واكبت توجهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها الرامية إلى البناء والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وأكد معاليه على الدور الكبير الذي لعبه المجلس وعبر مسيرته الرائدة في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الـ 50 عاماً الماضية، وعلى الدور الكبير الذي سيلعبه في مواصلة مسيرة تحقيق الإنجازات النوعية في الأعوام الـ 50 المقبلة، وصولاً إلى مئوية دولة الإمارات 2071، مشيراً إلى أن المجلس أسهم في تعزيز دور الإنسان الإماراتي، وترسيخ مكانته كشريك فاعل في صنع القرار الوطني، والذي مكن من بناء أجيال واعية ومتمكنة، وقادرة على المشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في الدولة.

وبيّن معاليه أن المجلس أسهم في تطوير ومناقشة التشريعات الاتحادية التي تهدف إلى مواصلة التميز والريادة البرلمانية، مشيداً في الوقت ذاته بالإنجازات التي حققتها الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والدولي.

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