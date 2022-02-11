غباش يشيد بإدانة بريطانيا لهجمات الحوثي على الإمارات

المصدر: (لندن - البيان)

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسة مباحثات مع ليندسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني في مبنى البرلمان البريطاني في لندن، خلال زيارته الرسمية حالياً إلى المملكة المتحدة على رأس وفد برلماني من المجلس. وأشاد معالي صقر غباش بالموقف البريطاني الذي يدين هجمات الحوثي على مواقع مدنية في دولة الإمارات.

مؤكداً أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية الإجرامية التي تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أهمية التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة لإدانة جماعة الحوثي الإرهابية في المنظمات الإقليمية التي يشارك فيها البرلمان البريطاني مثل الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي وتصنيفها جماعة إرهابية.

حضر جلسة المباحثات وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم في عضويته الدكتور علي النعيمي وكلاً من الدكتور طارق الطاير وسارة فلكناز ومروان المهيري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس. وأشار معالي صقر غباش إلى أن دولة الإمارات تعد نموذجاً في التعايش والتسامح والسلام بين شعوب العالم، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تمييز.

وأكد معاليه أن الاتفاق الإبراهيمي يعكس ثوابت السياسة الإماراتية، وإرثها التاريخي في الانفتاح على كل دول العالم وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا.

فيما قدم غباش دعوة رسمية لليندسي هويل – رئيس مجلس العموم البريطاني لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القادمة قبل نهاية شهر مارس 2022 حتى يتسنى له زيارة جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي.

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