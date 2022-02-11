المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن 9 مبادرات مرشحة للحصول على راية حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وذكر المركز عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن المبادرات شملت: مبادرة نظام المعثورات الذكي لشرطة دبي، ومبادرة غذائي لبلدية دبي، ومبادرة الحجز التحفظي لمحاكم دبي، ومبادرة استجابة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

كما شملت المبادرات المرشحة مبادرة درع دبي الصحي لهيئة الصحة بدبي، ومبادرة رخص وانطلق لهيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة التحول الذكي لخدمات المنافع المالية لهيئة تنمية المجتمع، ومبادرة الشاحن الأخضر لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادرة الإقامة الذهبية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي.

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