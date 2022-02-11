«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون تنظيم دور العبادة

المصدر: دبي - البيان

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واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: حميد علي العبار مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، ود. موزة محمد حمرور العامري.

وناقشت اللجنة بحضور حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، مواد مشروع القانون، حيث تم تبادل الملاحظات والآراء والمقترحات حول بعض مواد مشروع القانون الذي يتكون من 35 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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