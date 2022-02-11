حمد الرحومي يبحث التعاون مع رئيس مجلس شيوخ باراغواي

المصدر: دبي - البيان

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التقى حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أوسكار سالمون رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باراغواي.

حضر اللقاء كل من سعيد راشد العابدي نائب رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجموعة، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وخلفان راشد الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين بما يدعم أوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك مع برلمانات أمريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية، بما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة.

وأشار حمد الرحومي خلال اللقاء إلى أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستند منذ تأسيس الدولة على إقامة علاقات الشراكة ومد جسور الصداقة وتوسيع التعاون مع مختلف دول العالم.

وأكد الرحومي أن اتفاقية التعاون المشترك بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية في الاتحاد البرلماني الدولي «غرولاك» تسهم في مأسسة علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات دول المجموعة، في ظل المبادئ المشتركة والأسس التي يمكن البناء عليها، مثل إشاعة السلام والأمن والتعاون الدولي حيال مختلف القضايا.

من جانبه أكد أوسكار سالمون رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باراغواي، حرص مجلس الشيوخ على التواصل الدائم مع المجلس الوطني الاتحادي، وبدء اجتماعات لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين، لوضع آليات عمل لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية وتطوير التعاون والتنسيق البرلماني، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين في مختلف القطاعات.

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