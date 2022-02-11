قائد عام شرطة رأس الخيمة يكرم إيطالياً لكشفه قضية أمنية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به شريحة من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في التعاون مع الجهود الشرطية الرامية لتعزيز الأمن والأمان وخدمة الصالح العام.

وأضاف خلال تكريمه الإيطالي سيموني فريزي في جناح فزعة بمعرض إكسبو 2020 دبي، والذي أسهم في الكشف عن قضية أمنية في الإمارة، أن تعاون أفراد المجتمع مع الجهود الشرطية يعكس حالة من الثقافة المجتمعية العالية، والحس الأمني الكبير الذي يتميز به مواطنو الدولة والمقيمون على أرضها.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن مثل هذه الجهود تمهد الطريق لنشر ثقافة التعاون المجتمعي بين كافة الفئات المجتمعية، بما يدفع باتجاه تحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان و السلامة والحماية المدنية، مشيراً إلى أن تكريم المتعاونين من أفراد المجتمع يعتبر نهج القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تحرص على مد جسور التعاون مع الجمهور، والوصول لأعلى المستويات الممكنة من الخدمة المتميزة والرضا المجتمعي، فضلاً عن كونه يسهم في تشجيع بقية أفراد المجتمع على تعزيز تعاونهم مع الجهات الشرطية والحكومية .

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