تخريج 20 ضابط تفتيش من منتسبي دورة قوة الحدود البريطانية

المصدر: دبي - البيان

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أقامت جمارك دبي حفلاً لتخريج منتسبي دورة قوة الحدود البريطانية، وتخريج 20 ضابط تفتيش بالدائرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قسم العلاقات الخارجية بإدارة الاتصال المؤسسي، ومكتب هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في السفارة البريطانية، جاء الحفل بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وصوفيا بريكنل نائبة السفير البريطاني لدى الدولة، ومنتسبي الدورة من ضباط التفتيش.

تعزيز التعاون

وقد وفرت الورشة التدريبية التي عقدت على مدار 5 أيام منصة لتبادل أفضل الممارسات وأهمية تعزيز التعاون بين جميع الإدارات الجمركية حول العالم، حيث اكتسب منتسبو الدورة كيفية استهداف وكشف الشحنات المشبوهة والآليات المتبعة في التفتيش وفرز البضائع.

وقال محمد الغفاري تحرص جمارك دبي وفي إطار خطتها الاستراتيجية 2021-2026 الرامية إلى ريادة الجمارك الآمنة عالمياً تطوير سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، حيث اعتمدت الدائرة خططاً وسياسات مستدامة داعمة لوجود كوادر مؤسسية متكاملة فيها، ولأننا مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا لريادة القطاع الجمركي .

احترافية قوية

ولفت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية إلى أهمية الدورة في دعم قدرات كادر التفتيش الجمركي وزيادة ثقافتهم الجمركية وتمكينهم من إمكانات احترافية قوية في عمليات التفتيش والتطورات التي تطرأ على مهنة التفتيش الجمركي عالمياً، وذلك لقيادة مستقبل العمل الجمركي، ولتكون جمارك دبي سباقة في تطوير مهارات موظفيها.

عمق الروابط

وأشار الغفاري إلى أن الدورة عكست عمق الروابط التي تجمع جمارك دبي مع مصلحة الجمارك البريطانية. حيث انخرط المشاركون بشكل فاعل في المناقشات والمداخلات عن كيفية استهداف الشحنات المشبوهة عبر الحدود، لتحقيق الحماية ضد مخاطر التجارة غير المشروعة.

من جانبها،أكدت نائبة السفير البريطاني على عمق العلاقات الثنائية بين جمارك دبي ومصلحة الجمارك البريطانية، لافتة إلى أن هذا التعاون المُثمر والبناء ساهم في بناء القدرات البشرية، عبر تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين.

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