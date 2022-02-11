25.545 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 25.545 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 23.806.373 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 240.70 جرعة لكل 100 شخص.

‌‎كما أعلنت الوزارة إجراء 527.913 فحصاً جديداً خلال خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 864.102 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2.278 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 2.301 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 793.619 حالة.

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