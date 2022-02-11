صندوق الزكاة يستعرض ابتكاراته الزكوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة بمقر الصندوق بأبوظبي وفداً من ديوان الزكاة السوداني برئاسة إبراهيم موسى عيسى الأمين العام لديون الزكاة، والوفد المرافق له، والمستشار إبراهيم الحاج القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان في الدولة. حيث عرض الصندوق أبرز ابتكاراته الزكوية.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لصندوق الزكاة ونظم العمل به، وكذلك الاستفادة من الخبرات الموجودة بالصندوق.

وفي مستهل الزيارة رحب عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بالوفد الكريم، وتم استعراض نشأة وتأسيس صندوق الزكاة، وأهم الإنجازات المحققة في خدمة فريضة الزكاة من نتائج وإحصاءات، وأبرز الابتكارات الزكوية، والخدمات المتميزة التي يوفرها صندوق الزكاة لفئات المتعاملين.

كما تم استعراض أهم النظم المعتمدة في الصندوق، والبرامج الإلكترونية المبتكرة التي تصب في خدمة فريضة الزكاة، والتي شملت: برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور، وبرنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات – الجيل الرابع، وخدمة دفع وصرف الزكاة عن طريق جهاز الصراف الآلي ATM وغيرها من البرامج الإلكترونية.

وأشار الأمين العام خلال الزيارة إلى أن مشاريع صندوق الزكاة المبتكرة جاءت ترجمة لرؤيته وشعاره «رؤية مستقبلية لفريضة شرعية»، منطلقة من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجهاتها الاستراتيجية، وبدعم من حكومتنا الرشيدة.

وقال: يطيب لنا أن يكون صندوق الزكاة ضمن اهتمامات وفد جمهورية السودان خلال زيارتهم الكريمة إلى الدولة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على المكانة التي يتبوأها صندوق الزكاة والخبرات التي يملكها على المستوى الزكوي وعلى مستوى الخدمات المتميزة التي يملكها.

ومن جهته، عبّر إبراهيم موسى أمين عام ديوان الزكاة السوداني عن سعادته بالزيارة والاستقبال الحار من إخوانه في الدولة. وبيّن أن صندوق الزكاة أصبح اليوم علامة مضيئة على خريطة العمل الخيري والاجتماعي ليس على مستوى الإمارات فقط، بل وعلى مستوى العالم.

ومن خلال استعراضه لتجربة ديوان الزكاة أكد أمين عام ديوان الزكاة السوداني استعداد الديوان لتبادل الخبرات وعقد الورش المشتركة والدورات التدريبية المتبادلة، بما يخدم المصالح المتبادلة بين الطرفين.

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