حمدان بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز البنية التحتية لـ«الطاقة» و«الصناعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الإمارات ماضية في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة والصناعة والتقدم نحو تنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستقر ومزدهر لأجيال المستقبل، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال وضع سموه حجر الأساس لمنشأة «بروج التوسعية الرابعة - «بروج 4»» في مجمع الشركة لإنتاج البولي أوليفينات بالرويس في أبوظبي، الذي تبلغ تكلفته 22 مليار درهم (6.2 مليارات دولار).

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «وضعنا حجر الأساس لمصنع «بروج 4» في الرويس بتكلفة 22 مليار درهم، وسينتج 1.4 مليون طن إضافية من البولي أوليفينات، ليصبح المشروع أكبر مجمع في العالم لإنتاج هذه المادة في موقع واحد، نثمن جهود أدنوك وبورياليس لمساهمتهما في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات».

جهود مشتركة

رافق سموه، معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وأحمد الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في «أدنوك» و«بورياليس» المساهمين في «بروج».

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد على تفاصيل المشروع الذي سيلعب دوراً بارزاً في الاستجابة للنمو المتوقع في طلب المتعاملين على البولي أوليفينات في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إضافة إلى تزويده المواد الأولية المهمة لمنطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية بالرويس.

وأثنى سموه على فريق العمل في شركتي «أدنوك» و«بورياليس»، مشيداً بجهودهما المشتركة المبذولة في سبيل تعزيز المسيرة التنموية بـ«بروج»، ونوه سموه بدور الأخيرة في تطوير صناعة البتروكيماويات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات وسياساتها في التنويع الاقتصادي.

يأتي المشروع بعد تأكيد قرار الاستثمار النهائي بالمشروع في نوفمبر الماضي، حيث سوف يسهم المصنع الجديد في تمكين المرحلة المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي عبر توفير المواد الأولية لمشروع «تعزيز» وتعزيز سلاسل الإمداد الصناعية المحلية ودعم فرص القيمة المحلية المضافة.

وسيقوم المصنع، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله بنهاية 2025، بإنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين، ما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية لـ«بروج» إلى 6.4 ملايين طن ويجعل «بروج» أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد.

إنجاز كبير

وقال سلطان الجابر: «تشرفنا بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وتفضله بوضع حجر الأساس للمشروع الجديد ذي المقاييس العالمية، الذي يعتبر إنجازاً كبيراً لـ«أدنوك» في توسعة نطاق أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات والعمليات الصناعية، ونحن مستمرون بالعمل على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة».

وأكمل: «نتلقى اهتماماً كبيراً من مستثمرين محليين ودوليين يُبدون رغبتهم في عقد شراكات معنا؛ ليسهموا في تعزيز نمو وتطوير أعمالنا بمجال التكرير وصناعة البتروكيماويات في الرويس.

تدشين نادي الظنة للغولف

دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نادي الظنة للغولف، الذي يضم ملعباً بتسع حفر وبمساحة 3160 متراً تقريباً من تصميم «إنترناشيونال غولف ديزاين». ويضم النادي مساراً لسيارات الغولف ومساحات للتدريب مع وسائل إضاءة حديثة للتمرين في الفترات المسائية ومتجراً متخصصاً للغولف إلى جانب مطاعم متنوعة في الهواء الطلق تطل على مناظر خلابة. وتم إنشاء المنشأة الرياضية المتميزة في إطار مشروع تطوير الرويس المستمر لتأمين أسلوب معيشة وحياة أفضل للسكان من خلال توفير منشآت ترفيهية ومجتمعية في منطقة الظفرة وجذب السياح من داخل وخارج الدولة.

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