تفاهم بين «فايزر» و«الإمارات للأورام» و«أصدقاء مرضى السرطان»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «فايزر» مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الإمارات، وجمعية الإمارات للأورام، ستقدم بموجبها الدعم الكامل للجهتين، بهدف زيادة الوعي حول المرض وتشجيع الكشف المبكر ودعم علاج مرضى السرطان في الإمارات. وتظهر الدراسات أنه يتم تشخيص 1 من 5 أشخاص في العالم بمرض السرطان.

بينما يعتبر السبب الثالث الرئيسي للوفاة في الإمارات. كما أظهرت دراسة عن مركز إحصاءات السرطان جلوبوكان في عام 2020 أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في الإمارات، حيث يمثل نحو 21.4% من إجمالي عدد الحالات الجديدة، يليه سرطان الغدة الدرقية وسرطان القولون2.

وقالت ليندسي ديتشي، رئيس مجموعة فايزر الخليج: يعد مرض السرطان وما يترافق معه من خسائر تثقل كاهل المجتمع والأسر، أحد أكبر التحديات الصحية التي نواجهها بشكل جماعي. بدورها، قالت سوسن جعفر رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: تبذل الإمارات جهوداً متواصلة للحد من حالات الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم والثدي المسببة لنسبة عالية من وفيات السرطان. وقال الدكتور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام: من المتوقع أن يتضاعف معدل الإصابة بالسرطان في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2025 مقارنة بباقي دول العالم.

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