270 وحدة دم جمعتها «عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية» في يومين

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكدت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أنّ الجمعية نظمت العديد من الفعاليات والمبادرات، أبرزها مبادرة تحدي التبرع بالدم، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشارقة وفرع الهلال الأحمر في عجمان.

حيث تمكنت خلال يومين من جمع 270 وحدة دم، فتسابق المواطنون والمقيمون من أجل التبرع بدمائهم في لفتة تبرهن على مدى وقوفهم مع النداءات التي وجهتها الجهات ذات الصلة، ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجل التبرع بالدم، كما كان للرسائل الإيجابية التي بثتها الجمعية لمختلف شرائح المجتمع من خلال اختيار شخصيات مؤثرة من المجتمع المحلي الأثر الكبير في الإقبال.

وبيّنت أن تلك الحملة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، ولتعزيز القيم الإنسانية تجاه المرضى المحتاجين للدم في العمليات المختلفة.

حرص

ولفتت مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية إلى حرص الجمعية على تنفيذ فعاليات وأنشطة وحملات مجتمعية متنوعة، من بينها ما يعزز نشر ثقافة التطوع بين المواطنين والمقيمين لتحقيق مفهوم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، وأن المبادرة تأتي ضمن أجندتها الاستراتيجية الهادفة لتعميق العمل الإنساني، مشيرة إلى أن الحملة الرابعة من مبادرة تحدي التبرع بالدم شهدت إقبالاً منقطع النظير من المتبرعين الذين أجري لهم فحوصات طبية مجانية لفحص الدم والضغط ممن مرّ 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الأخيرة من لقاح (كوفيد 19) قبل البدء بعملية التبرع.

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