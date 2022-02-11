كهرباء الشارقة تبدأ تنفيذ ١٤ محطة نقل للطاقة ومشروعات تطويرية

المصدر: الشارقة- البيان

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كشفت إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن خطتها الاستراتيجية، لتطوير مشروعات نقل وتوزيع الطاقة لعام 2022، والتي تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية والضرورية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية، وتوفير خدمات الكهرباء في كافة المناطق والمشروعات التطويرية الجديدة، وتشمل الخطة تنفيذ محطتي نقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت، وعدد 1 محطة 132 كيلوفولت، وعدد 11 محطة 33 كيلوفولت، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخاصة بتحسين وتطوير الشبكات وترقية المحطات، بتكلفة تقديرية تتجاوز 925 مليون درهم.

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أن الخطة التي تنفذها الإدارة خلال عام 2022 تم إعدادها، وفق دراسة شاملة للشبكات في كافة المناطق بالشارقة، ووفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي.

وأشار إلى أن الخطة تضمنت البدء في تنفيذ مشروع محطة المطار 220/‏132/‏33/‏11 ك.ف، ومحطة الشنوف 220/‏33 ك.ف، ومشروع محطة الغبيبة 132/‏33/‏11 ك.ف، وتنفيذ عدد 11 محطة نقل الطاقة جهد 33/‏11 كيلوفولت، تشمل مشروع محطة الجادة(2) ومحطة الطي(2) محطة بيئة والمدام ومستشفى القاسمي (1)،(2) والحوشي وأم الطرافة وحلوان (2) والفشت والخالدية (1) والمنطقة الصناعية1.

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