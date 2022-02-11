3 ملايين و700 ألف زائر ومتسوق لسوق الجبيل بالشارقة 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كشفت إدارة سوق الجبيل، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إقبال كبير للزوار والمتسوقين الذين توافدوا العام الماضي (2021) إلى سوق الجبيل في منطقة الجبيل بمدينة الشارقة، إذ بلغ العدد 3 ملايين و777218 زائراً، في حين بلغ حجم مبيعات الأسماك نحو 4394 طناً، بزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه.

وقال طلال محمد، مدير سوق الجبيل بمدينة الشارقة: «الإقبال على سوق الجبيل في حالة تزايد مستمر، ما يؤشر على مدى ثقة العملاء والزبائن بالسوق وما يتوافر فيه من منتجات وخدمات وتسهيلات عديدة، حيث تعمل الشارقة لإدارة الأصول على متابعة مختلف التفاصيل التي تجعل من السوق وجهة تسوق حيوية ووجهة ترفيهية جاذبية».

ولفت إلى أن إدارة السوق تعمل باستمرار على تطوير العمل والأداء والخدمات لما فيه مصلحة الزبون وتستمع إلى ملاحظات ومقترحات المتسوقين وتعمل على الأخذ بها.

وأضاف: «عملنا على تشغيل خدمة توصيل الطلبات التي تتولى تجهيز وتوصيل المواد الغذائية إلى الزبائن من خلال استلام الطلبات عبر تطبيق واتس آب، وغيرها من الخدمات لمصلحة الزبائن».

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