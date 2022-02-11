بلدية دبي تطلق مركز «DMX» لتطوير أداء كوادرها البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت بلدية دبي «DMX» مركز تطوير المواهب الجديد ذات التصميم الفريد، المخصص لتأهيل وتطوير أداء الكوادر البشرية العاملة في البلدية لدعم رؤية «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، وتعزيز المسيرة التنموية وترجمة الأهداف والخطط الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، وذلك تنفيذاً لمبادئ الـ 50 التي تعد مرجعاً لجميع مؤسسات الدولة لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: يأتي إطلاق مركز تطوير المواهب تماشياً مع مبادئ الـ 50 في دعم تعزيز الاستثمار برأس المال البشري وجهود الارتقاء بقطاع التعلم والتدريب لدفع عجلة التنمية في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن الإمارات مقبلة على تطورات وإنجازات كبرى وهي تدخل الـ 50 المقبلة، متسلحة بطاقات أبنائها وعقولهم.

حيث تحرص بلدية دبي على تطوير مهارات وقدرات كوادرها وتعزيز ثقافة استدامة الابتكار في مواكبة المتغيرات لتوطين وتطوير حلول ابتكارية ترسخ مكانة دبي كالمدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم، وذلك من خلال تخطيط وإدارة وضمان استدامة مدينة مستقبلية مرنة، وتقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة المتعاملين والمجتمع بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي.

وأضاف مدير عام بلدية دبي: تهدف بلدية دبي من خلال رؤيتها المتمثلة في «بلدية رائدة لمدينة عالمية»، إلى دراسة وتحليل المعطيات لكافة القطاعات واستشراف المستقبل، ليتم تصميم الخطط الاستباقية لمواجهة أي تحديات والانسجام مع التطورات التقنية لمواصلة الريادة إقليمياً وعالمياً.

تقنيات ذكية

وتتبنى بلدية دبي من خلال «DMX» مركز تطوير المواهب، إتاحة أحدث التقنيات والوسائل المبتكرة في التعلم والتطوير، بهدف إعداد كوادر بشرية مستعدة بمهارات مستقبلية، حيث زود المركز بأحدث التقنيات في مجال التعلم والتدريب الذكي.

ويضم المركز 7 قاعات تدريبية صممت لتشمل: قاعة مخصصة للتدريب بتقنية الواقع الافتراضي، وقاعة مؤهلة لتدريب أكثر عن 30 متدرباً، بالإضافة إلى قاعات أخرى متنوعة لتشمل جميع أنواع وأشكال التطوير والتعلم والتدريب المبتكرة، فضلاً عن تعزيز الجودة عبر تخصيص منطقة للاستراحة بين البرامج التدريبية والتطويرية.

ويذكر أن استراتيجية بلدية دبي للموارد البشرية تركز على الاستثمار الأمثل في الكوادر الداخلية من أهل الاختصاص والخبرات من خلال مبادرة «من خبراتكم نتعلم» والاستفادة القصوى من الذاكرة الضمنية لهم من خلال نقل المعرفة الضمنية للآخرين ونشرها لغايات الإسهام في عملية تنمية الموارد البشرية.

كما تم التحول إلى استخدام نظام تطوير الموارد البشرية الجديد بالتنسيق مع هيئة دبي الرقمية من خلال إمكانية تحويل البرامج التدريبية النمطية إلى برامج ذكية وذلك من خلال منصة إدارة التعلم الذكية، فضلاً عن تصميم باقة رقمية متكاملة لاستقبال الموظف الجديد في أسرة بلدية دبي.

برامج مهنية

واعتمد «DMX» مركز تطوير المواهب، رسمياً كمؤسسة تعليمية معتمدة من المركز الوطني للمؤهلات وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لطرح مؤهلات مهنية معتمدة، حيث تبدأ رحلة المتدرب في بلدية دبي من نظام ذكي يتم فيه حصر المهارات اللازم تطويرها حسب الوصف الوظيفي والاحتياجات المستقبلية، وصولاً إلى مركز «DMX» مركز تطوير المواهب.

كما حرصت بلدية دبي على طرح عدد من المؤهلات المعتمدة «شهادة 3 في إدارة المكاتب وشهادة 3 في الصحة والسلامة البيئية» من خلال منصة المركز الوطني للمؤهلات بهدف تطوير وتعزيز كادرها الوظيفي ومواردها البشرية بخبرات عالية المستوى.

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