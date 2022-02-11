«الطاقة» و«بيئة» تتعاونان لتحويل النفايات إلى طاقة نظيفة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع «بيئة للطاقة»، إحدى شركات مجموعة بيئة، لتعزيز التعاون في استراتيجية طويلة المدى تُعنى بتطوير حلول عملية بشأن تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة ولا سيما الهيدروجين تخدم أهداف توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كل ممكنات الحصول على الطاقة البديلة بما يضمن الاستدامة البيئية على مستوى الدولة.

وقع المذكرة، في مقر الوزارة في دبي، كل من المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، بحضور المهندس يوسف آل علي، وكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بالوزارة، وعدد من مسؤولي الجانبين.

ويتم بموجب المذكرة تعاون الطرفين في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات والبحوث الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي، والتنسيق فيما بينهما لوضع الخطوط الرئيسية للتعاون، في مختلف المجالات، وخاصة التي تخدم الاستدامة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتغير المناخي.

شراكة استراتيجية

وأكد المهندس شريف العلماء، أن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية و«بيئة للطاقة»، التي تسهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وأن مذكرة التفاهم تساعد في صياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم إدارة وتنمية موارد الطاقة، لاسيما المجالات المرتبطة بتعزيز الطاقة المتجددة والنظيفة وتخزينها وتجارتها، وتبادل الخبراتبشانها.

بصمة كربونية

بدوره، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة :« توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للطاقة 2050 المتمثلة في تضاعف مساهمة الطاقة النظيفة في المزيج الإجمالي للطاقة فضلاً عن تقليل البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70%».

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