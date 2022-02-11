شرطة أم القيوين تضبط 132 دراجة نارية مخالفة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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كثفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين متمثلة في إدارة المرور والدوريات من الحملات المرورية على المناطق التي تنتشر فيها الدراجات النارية بهدف الحد منها، حيث تم ضبط 132 دراجة نارية مخالفة ضمن الحملات التفتيشية التي نظمتها، وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وقائدي تلك الدراجات وكذلك مستخدمي الطرق.

وأكد النقيب حسن بن ركاض مدير فرع المباحث والضبط المروري بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين – خصوصا – سائقي الدراجات غير المرخصة والتي تفتقر لشروط السلامة المرورية، داعياً ‏ سائقي الدراجات النارية إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، واتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، والمتمثلة في وضع خوذة للرأس، وارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، والتقيد بالإشارات المرورية واللوحات الإرشادية المختلفة الموجودة على الطرق.

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