منشأة تجريبية لـ«الإمارات للألمنيوم» لتحويل بقايا «البوكسيت» إلى تربة زراعية

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، البدء في بناء منشأة تجريبية لتحويل بقايا البوكسيت، وهي أحد أنواع النفايات الناتجة عن تكرير الألومينا، إلى تربة صالحة للزراعة والتي يمكن استخدامها لزراعة الأشجار والحدائق ولمختلف الأغراض الأخرى في دولة الإمارات.

ويُعتقد أن هذه المنشأة التجريبية هي الأولى من نوعها في العالم، ويأتي إنشاؤها بعد خمس سنوات من التعاون في مجال البحث والتطوير بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وكلية الزراعة وعلوم الغذاء بجامعة كوينزلاند في أستراليا. وتؤدي العملية المبتكرة التي تطرحها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تحويل بقايا البوكسيت بالكامل في غضون ساعات إلى تربة غير ضارة بالبيئة ومناسبة للنباتات.

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ويقدر خبراء صناعة الألمنيوم أنه ينجم عن عمليات تكرير الألومينا ما لا يقل عن 150 مليون طن من بقايا البوكسيت في جميع أنحاء العالم كل عام، ولا يعاد استخدام إلا جزء بسيط منها يقدر بأقل من 2%.

وتعتبر بقايا البوكسيت غير المعالجة مادة قلوية لا يمكن استخدامها في الزراعة.

وأظهرت التجارب أن التربة المصنعة من قبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعزز من نمو النبات مع استخدام كميات أقل من المياه والأسمدة مقارنة بالبدائل الرملية المحلية.

تحدٍ عالمي

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «لطالما كانت إعادة استخدام بقايا البوكسيت بشكل مفيد من الناحية الاقتصادية تحدياً عالمياً منذ بداية نشأة صناعة الألمنيوم منذ أكثر من قرن. ونعتقد أن عملية إنتاج التربة الخاصة بنا تمثل ابتكاراً ثورياً، وأن منشأتنا التجريبية ستمكننا من المساهمة في تطبيق هذا التطور العلمي على نطاق واسع.

ومن المحتمل أن تقضي هذه العملية، وغيرها من الحلول التي نعمل على تطويرها، على مبدأ تخزين بقايا البوكسيت بشكل كلي في هذا العقد، مع إمكانية كبيرة لتوفير منتجات مفيدة في الإمارات العربية المتحدة». ويُتوقع أن تبدأ المنشأة التجريبية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة بأبوظبي عملها في العام 2023.

عمليات الإنتاج

الجدير بالذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدأت عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا في أبوظبي في العام 2019، ودشنت دخول صناعة الألومينا كنشاط صناعي جديد في الإمارات العربية المتحدة.

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