«سبايس»: «مسبار الأمل» يضيء شمعته الأولى في مدار الكوكب الأحمر

المصدر: (إعداد ـ فاتن صبح)

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سلط موقع «سبايس» العلمي، الضوء على خبر مرور عام على وجود مسبار الأمل الإماراتي في مدار المريخ، متمماً نصف مدة المهمة المقررة، وأن المسبار يضيء شمعته الأولى في مدار الكوكب الأحمر.

ونقل عن المهندسة حصة المطروشي نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» للشؤون العلمية، قولها خلال لقاء افتراضي لمجموعة التحليل، والتخطيط لاستكشاف المريخ MEPAG، وهي لجنة استشارية تابعة لـ «ناسا»: «إننا سعداء جداً بالتقدم الذي أحرز في المهمة. وإننا بغاية الحماس للعلوم التي نتلقاها».

«وكانت مهمة المسبار قد انطلقت بعد أشهر قليلة من الوجود في المدار، وبدأت استطلاعاتها العلمية المتمحورة حول الغلاف الجوي والمناخ على الكوكب الأحمر». وتبلورت إحدى أولى النتائج التي تم التوصل إليها، على هيئة بيانات تم جمعها قبل انطلاق برنامج الاستطلاع العلمي رسمياً.

وأكدت المعاينات حدوث الظاهرة المعروفة بالشفق المختفي «discrete aurora»، على الجانب المظلم من الكوكب.

ومن المتوقع أن تستمر مهمة مسبار الأمل المبدئية لمدة عام مريخي آخر، ويعتبر الخط الزمني عاملاً مهماً، يخول علماء المهمة، فهم آلية عمل الطقس والمناخ على الكوكب برمته، طوال فترة اليوم على امتداد العام. وتعمد المهمة لإصدار بيانات جديد كل ثلاثة أشهر، تحجز من أبريل المقبل موعداً مقبلاً لها.

وأشارت المطروشي إلى أن الفريق يعمل، على سبيل المثال، على دراسة خصائص الغيوم المائية التي تتكدس على ما يبدو مع بداية ونهاية كل يوم، وتتقلص في منتصفه .

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