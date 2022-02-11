منصور بن زايد يطلع على الخطة الاستراتيجية لإنشاء المكتبة الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن حمد عبدالرحمن المدفع رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية لإنشاء المكتبة الوطنية بعد صدور القانون الاتحادي‎ رقم 13 لعام 2021، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني.

وأثنى سموه على جهود مجلس الإدارة والعاملين في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ووجه بإعداد خطة متكاملة لإنشاء المكتبة الوطنية لتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً سموه لمجلس الإدارة التوفيق في مهامه وخططه الرامية لتوثيق وإبراز القيم والمنجزات الحضارية للدولة.

حضر اللقاء، معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عبدالله المغربي، والدكتور عبدالله محمد الريسي أعضاء مجلس الإدارة، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة.

وجدير بالذكر: أن الخطة الاستراتيجية التي تعمل إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية على إعدادها، تهدف إلى ترسيخ موقع المكتبة باعتبارها مرجعاً وطنياً ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً يحفظ تراث دولة الإمارات العربية المتحدة ويبرز تطورها العلمي والحضاري على غرار كبرى المكتبات العالمية الحاضنة للتراث الإنساني.

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