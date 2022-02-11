مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل يطلق «مهاراتكم»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل وشركة ستراتيجي دايركتيفز، المتخصصة في مجال التكنولوجيا التعليمية مبادرة «مهاراتكم» لتقييم الخصائص السيكومترية للشباب المشاركين في المجلس من صناع المستقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل الذي يقدم منصة تفاعلية وسلسلة من الأنشطة والمبادرات لطلاب الجامعات بهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم وإشراكهم في رسم معالم المستقبل.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين «صناع المستقبل» وتجهيزهم بمهارات القرن الحادي والعشرين التي يتزايد الطلب عليها في أماكن العمل اليوم. وسيتاح للطلاب بموجب هذه الشراكة الوصول إلى منصات الدورات التعليمية المفتوحة على الإنترنت، مثل منصة «إدراك».

كما ستتاح الفرصة لصنّاع المستقبل للاستعداد لسوق العمل من خلال تطوير المهارات المطلوبة، تجسيداً لـ«مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات. ويتم تحقيق هذه الغاية من خلال تقييم المهارات السلوكية الأساسية والسمات الشخصية للمرشح باستخدام أداة «مهاراتكم»، وهو تقييم نفسي تفاعلي وإلكتروني يستخدم الذكاء الاصطناعي والتلعيب.

دورات

وستعمل شركة ستراتيجي دايركتيفز على اقتراح مجموعة من الدورات والتخصصات التعليمية المتوفرة عبر منصات الدورات التعليمية المفتوحة بناء على تقارير تقييمات «مهاراتكم»، مما سيسهم في تطوير المهارات المطلوبة لدى المرشح.

وقالت العنود الكعبي مديرة البرامج بمكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد في أبوظبي تتجسد إحدى أولويات مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل لهذا العام في إعداد الشباب بشكل أفضل للسنوات الـ50 القادمة من خلال أنشطة متنوعة توفر فرصاً لتعزيز مهاراتهم وتدعم تطورهم الذاتي وازدهارهم في بيئة العمل. كما تهدف المبادرة إلى إنشاء منصة تفاعلية تتيح لهم تحقيق الأثر والتغيير المنشود الدائم في جميع القطاعات.

من جهته قال خيري أبو الجبين، المدير الإداري لشركة ستراتيجي دايركتيفز: «نتطلع إلى هذا التعاون لتقييم وتزويد الطلاب من «صناع المستقبل» بمهارات القرن الحادي والعشرين المطلوبة التي تشمل مهارات التواصل والابتكار والتحليل والمهارات التنظيمية، والتي تتماشى مع المبادرات التي تسعى لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتمكين الأجيال الشابة وإشراكهم في تحديد الاتجاهات لبناء مستقبل أفضل».

حلقة وصل

يهدف مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل إلى تشكيل حلقة وصل بين الشباب والقيادات الملهمة بدولة الإمارات من أجل رسم معالم مستقبل أفضل للدولة. ويقدم المجلس تجارب تعليمية مؤثرة للجيل القادم من القادة ويتيح لهم الاستفادة من علم وخبرات مفكرين رياديين، وتعزيز المهارات ومواكبة التطور المهني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز