%97 تأهيل المواقع الإلكترونية لمحاكم دبي لتلبية متطلبات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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حققت محاكم دبي نتيجة ممتازة، بلغت 97 % في تأهيل المواقع الإلكترونية، لتأمين وصول أصحاب الهمم إليها، وذلك لتلبيتها احتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم من المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية والرقمية التابعة لها، لتصبح متطابقة مع المعايير القياسية لإمكانية وصولهم واستخدامهم، ولتتيح لهم إمكانية الوصول للخدمات بكل سهولة ويسر.

وتمكنت محاكم دبي من مواءمة استراتيجيتها لأصحاب الهمم، من خلال تمكينهم من استخدام خدماتها الذكية، لبناء مجتمع متلاحم، ليعكس بدوره نجاح مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

معايير

بدوره،قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي «إننا سعداء بحصول محاكم دبي على نتيجة ممتازة، بلغت 97 % في تأهيل المواقع الإلكترونية، لتأمين وصول أصحاب الهمم للمواقع الإلكترونية، لكي تتوافق مع المعايير الصادرة عن رابطة الشبكة العالمية W3C المستوى A، وذلك وفقاً للتقييم الذي أجرته هيئة دبي الرقمية، وإننا نفخر برسالة الشكر التي تلقيناها من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا، لحماية حقوق أصحاب الهمم.

والتي تعد لنا حافزاً لاستمرار هذا الإنجاز على كافة المستويات الداعمة للرؤية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مع نجاح مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، بأن تكون مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، حيث نسعى في محاكم دبي، إلى توفير الفرص المناسبة لأصحاب الهمم دون تمييز، بالمساواة مع الآخرين».

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