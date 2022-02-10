قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ خريجي وخريجات كلية الشرطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي خريجي وخريجات دفعتي الطلبة المرشحين الـ33 ودورة الجامعيين 32 والجامعيات في كلية الشرطة في حفل استثنائي مشترك أقيم في «إكسبو 2020 دبي»، وتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية والنجاح والتميز في خدمة الوطن الغالي والسهر على أمنه وأمانه.

كما توجه أيضاً بالتهنئة إلى أولياء الأمور بهذا الإنجاز المميز الذي يتزامن مع الاحتفالية الوطنية بمرور 50 عاماً على قيام الاتحاد. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتزويد منتسبيها بكافة الإمكانات التي تعينهم على الإسهام بدورهم الريادي في خدمة الوطن، لافتاً إلى التطوّر الكبير الذي تشهده مسيرة العمل الشرطي والأمني بفضل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، ورحب بالخريجين والخريجات الجدد الذين سيسهمون مع رفقائهم في هذه المسيرة التي نعتز بها جميعاً في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة.

وأثنى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية على جهود كلية الشرطة ودورها البارز في إعداد وتأهيل هذه الدفعة من الخريجين والخريجات وتسليحهم بالعلم والمعرفة وتهيئتهم للعمل الشرطي والأمني وفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً.

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