محمد بن راشد: صالح العجيري رمز علمي خليجي نفخر به

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عالم الفلك الكويتي الدكتور صالح العجيري الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تعازينا لأهل الكويت وأهل الخليج في وفاة عالم الفلك الدكتور صالح العجيري رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه».

ووصف سموه الفقيد بأنه «رمز علمي معرفي خليجي في مجال الفلك نفخر به»، متمنياً أن يخلفه جيل جديد من علماء الخليج في مجال الفلك وغيرها من المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز