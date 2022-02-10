الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تبلغ سرعتها من/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/ س، والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06، والجزر الأول عند الساعة 43:16.

ويكون بحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20، والمد الثاني عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 34:12، والجزر الثاني عند الساعة 22:01.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 15 85 25 دبي 27 17 85 20 الشارقة 28 14 85 20 عجمان 25 17 85 35 أم القيوين 26 14 80 20 رأس الخيمة 25 15 75 35 الفجيرة 25 16 70 30 العين 27 14 80 25 ليوا 28 10 85 20 الرويس 27 12 85 35 السلع 26 11 90 30 دلما 22 16 80 45 طنب الكبرى 25 17 75 35 طنب الصغرى 25 17 75 35 أبو موسى 25 17 75 35.

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