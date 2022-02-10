مواطن يخصص وقفاً بـ4.2 ملايين درهم في دبي

المصدر: وام

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أوقف مواطن من أصحاب الأيادي البيضاء عقاراً في حي "عيال ناصر"، التابع لمنطقة ديرة بدبي، وقفاً مؤبداً على عموم الخير، تحت نظارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، لتتولى إدارته وصرف ريعه على عموم الخير والأقارب والأرحام وتبلغ قيمة الأرض مع البناء 4.2 ملايين درهم.

وأعلنت المؤسسة إضافة وقف خيري جديد إلى مجموعة مشروعاتها الوقفية الإنسانية في دبي يتكون من قطعة أرض تبلغ مساحتها 123 متراً مربعاً يقام عليها بناء يتألف من طابق أرضي محلات وطابقين.

وأثنت المؤسسة على مبادرة المواطن تخصيص الوقف الخيري وباشرت بإجراءات تسجيل الوقف وإدارته لتعزيز العائد منه، وتحقيق الفائدة في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تنمية الدعم المقدم لخدمة المصارف الخيرية التي تساند الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، تزايد الوعي بأهمية دعم العمل الوقفي الخيري لدى المواطنين، ورحب بمشاركة الجميع، سواء أفراد أو مؤسسات، في دعم العمل الوقفي الخيري، بما يعود بالنفع على قطاعات التعليم والصحة، وتمكين الأيتام والمتعثرين وأصحاب الهمم وغيرهم.

وأشار المطوع إلى أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لتنمية واستثمار عقارات الواقفين بأفضل الطرق الممكنة وأحدثها مع مراعاة الالتزام بتحقيق رغباتهم في صرف العائد منها على الجهات الموصى بها التي تفضي بالمجمل إلى تمكين فئات المجتمع الأكثر حاجة والعمل على إسعادهم وتحقيق استقرارهم.

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