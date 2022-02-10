الإمارات وإسرائيل تطلقان دعوة مشتركة لتقديم مقترحات بحثية بيئية تعتمد على بيانات القمر الاصطناعي "VENµS "

المصدر: وام

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دعت وكالة الإمارات للفضاء و وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية ووكالة الفضاء الإسرائيلية الجامعات والمراكز البحثية في دولة الإمارات ودولة إسرائيل إلى تقديم مقترحات بحثية مشتركة بناء على البيانات العلمية التي يجمعها القمر الاصطناعي الإسرائيلي الفرنسي المصغر الخاص برصد الغطاء النباتي والبيئة "VENµS".

يأتي هذا المشروع المشترك بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل دولة الامارات واسرائيل بدبي في أكتوبر 2021.. فيما تأتي هذه الدعوة في إطار دعم برنامج فضائي متطور لمراقبة الأرض لأغراض بيئية، إذ يعمل على جمع بيانات باستخدام التقنيات الفضائية للاستشعار عن بعد، ويقوم بدور مهم في الأبحاث العلمية القيمة حول كوكب الأرض.

و تمكن طريقة عمل البرنامج باستخدام مستشعرات متنوعة، من رصد واستكشاف الظواهر المختلفة وتعزيز مراقبة موارد المياه والزراعة بدقة، واستكشاف الغطاء النباتي ووضع خرائط الأراضي، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وسيحصل المقترح البحثي الذي سيتم اختياره، على تمويل قدره 200 ألف دولار، بشرط أن يركز على استخدام تحليل البيانات الضخمة والتقنيات ذات الصلة بهدف المساهمة في مسيرة التقدم العلمي والمساعدة في التوصل إلى طرق أفضل للعيش على كوكب الأرض بشكل أكثر استدامة.

و بهذه المناسبة، قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء : "تتزايد أهمية التعاون الدولي الهادف إلى الاستفادة من الفضاء بغرض حماية كوكب الأرض، وتساعد الشراكة مع دول أخرى رائدة في قطاع الفضاء في توسعة قاعدة المعرفة العلمية العالمية والحصول على البيانات اللازمة لتطوير حلول لأكبر التحديات التي تواجه البشر".



وأضافت: "خلال شهر الابتكار بدولة الإمارات تأتي دعوة الباحثين داخل الدولة إلى تقديم مقترحات مشاريعهم المشتركة بالاستفادة من البيانات الفضائية لتعزيز جهودنا الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد فضاء مزدهر.. ونسعى إلى المزيد من فرص التعاون في هذا القطاع، وندعم الجهود العالمية للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لحل التحديات البيئية والمناخية".



من جانبها قالت معالي أوريت فركاش-هاتشوين، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في دولة إسرائيل : "إن التعاون الفضائي المهم بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل يوضح دور التكنولوجيا في ترابط الدول و يساعد القمر الاصطناعي "VENµS" في إيجاد حلول للتعامل مع التغير المناخي كما سيساعد البحث المشترك دعم المواضيع المشتركة بين الدولتين، بما في ذلك تلك المتعلقة بـالتكنولوجيا الزراعية والمناخ وغيرها.



وأضافت : " أود أن أعرب عن امتناني لمعالي سارة الأميري على التعاون والرؤية المشتركة فالحكومات توقع اتفاقيات لكن الأشخاص هم الذين يصنعون السلام والتعاون الذي بدأ اليوم هو دليل آخر على ذلك".



يذكر أن المقترحات المقدمة يجب أن تعتمد على بيانات القمر الاصطناعي المصغر الخاص برصد الغطاء النباتي والبيئة "VENµS" وهو برنامج مشترك بين وكالة الفضاء الاسرائيلية ووكالة الفضاء الفرنسية.. كما يجب أن تبنى المقترحات في مجال رصد الأرض مع التركيز على المراقبة البيئية والزراعة وبحوث المياه.. وأن يتم تقديم المقترحات بشكل مشترك بين مجموعات بحثية إماراتية وإسرائيلية وأن تستخدم بيانات مهمة القمر الاصطناعي الاسرائيلي الفرنسي المصغر الخاص برصد الغطاء النباتي والبيئة "VENµS"، على ألا تتجاوز فترة المشروع العامين.

و يتعين على الفرق البحثية الإماراتية والإسرائيلية تقديم المقترحات إلى الجهات كل على حسب بلده، فمن جانب دولة الإمارات يتم التقديم عبر البريد الإلكتروني Apps@space.gov.ae، ومن الجانب الاسرائيلي يتم التقديم عبر الرابط التالي https://kf.most.gov.il وذلك في موعد أقصاه 16 مارس المقبل.



يشار إلى أنه تتوافر معلومات كاملة حول متطلبات التقديم وإرشادات المقترحات والباحثين الإسرائيليين المحتملين عبر الرابط https://space.gov.ae/Page/20121/20272/Environmental-Monitoring وسوف يتم اختيار مقترحات المشاريع الناجحة من قبل لجنة إماراتية إسرائيلية مشتركة ستقوم بتحديد المشروع الذي سيتم تمويله.

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