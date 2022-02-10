الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي من السبت إلى الاثنين

المصدر: وام

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا مما يجعل الطقس غائماً جزئياً يصبح غائماً تدريجياً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية وعلى البحر مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة أحياناً، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون محملة بالغبار ومثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية تبعاً لذلك يصبح البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان ويوم الاثنين تقل كميات السحب على الدولة بدءا من بعد الظهر.

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