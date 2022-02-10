بشهادة العالم .. الإمارات أرض الأمن والأمان

المصدر: وام

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نجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كإحدى أكثر الوجهات العالمية على مستوى الأمن والأمان ومستوى جودة الحياة وهو ما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية والحضارية.

وتحافظ الإمارات على تلك المكانة و التي تؤكدها أبرز المرجعيات العالمية على مستوى قوائم المدن الأكثر أماناً أو على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بهذا المجال.

و جاءت مدن أبوظبي ودبي والشارقة ضمن قائمة أبرز عشر مدن أمانا على المستوى العالم خلال 2022 بعدما احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناً وللعام السادس على التوالي وفقا لموقع "نومبيو" الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة، فيما احتلت الشارقة المرتبة السادسة و دبي المركز السابع.

وعلى مستوى مؤشرات التنافسية فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالميا على مؤشر الأمن المعلوماتي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية - المعهد الدولي للتنمية الإدارية 2021، والمركز الأول على مؤشرات غياب الحوادث الإرهابية، وغياب النزوح الداخلي الناجم عن النزاع و غياب الإرهاب المرتبط بالفقر ضمن مؤشر الازدهار - معهد ليجاتم 2021.

وفي السياق ذاته جاءت الإمارات في صدارة دول العالم في مؤشر نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان أثناء المشي بمفردهم ليلاً على تصنيف "جالوب" للقانون والنظام 2021.

وتعمل الإمارات منذ تأسيسها على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية من خلال سن تشريعات وقوانين تعد من بين الأكثر كفاءة في العالم، فضلا عن كفاءة وحرفية أجهزتها المختصة في مكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن والاستقرار.

وعملت الإمارات على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مستويات الأمن والأمان عبر توفير خيارات متعددة للإبلاغ عن المخالفات والحوادث وأي ملاحظات مرتبطة بالجانب الأمني من منطلق المسؤولية المجتمعية.

ومن أبرز تلك القنوات.. خدمة أمان- شرطة أبوظبي والتي توفر قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين مع القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، حيث يمكن للجمهور توصيل المعلومات الأمنية، والمجتمعية والمرورية من خلال قناة أمنية عالية السرية عن طريق إرسال بريد إلكتروني على aman@adpolice.gov.ae،أو رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم (8002828) أو بالاتصال على الهاتف المجاني 2626 800. على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع.

وتوفر شرطة دبي خدمة الأمين و التي تتيح تلقي الملاحظات الأمنية من الجمهور باستخدام مختلف وسائل الاتصال الحديثة، سواء عبر الرسائل النصية على الرقم 4444، والبريد الإلكتروني alameen@alameen.gov.ae، وكذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "انستغرام" ،أو عبر خدمة "الواتس آب" على هاتف رقم 00971508566657.

وتوفر خدمة نجيد لاستقبال البلاغات قناة للتواصل بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأفراد الجمهور للإبلاغ عن أية معلومات تساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن، إضافة لخدمة "أمني من أمن جاري" التي تهدف إلى حماية فلل القاطنين بالأحياء السكنية- بمدينة الشارقة فقط- أثناء سفر أصحابها أو غيابهم عنها.

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