إخضاع 1100 موقف للرسوم على امتداد شارع كورنيش الممزر في الشارقة

المصدر: الشارقة -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع 1100 موقف للرسوم على امتداد شارع كورنيش الممزر، ابتداءً من الـ 14 من الشهر الجاري، في خطوة تهدف من خلالها إلى إتاحة المواقف العامة للقاطنين والزوار في كافة الأوقات ومواكبة للنمو العمراني والسكاني في الإمارة الباسمة، ومنعاً لسوء استغلالها بالوقوف لفترات طويلة أو ترك المركبات بها وإهمالها بصورة تشوه المظهر الحضاري، حيث تعمل البلدية وفق خطط سنوية لإضافة المواقف العامة في كافة مناطق مدينة الشارقة وإخضاعها للرسوم، للتسهيل على السكان والزوار خلال التوجه إلى مختلف وجهاتهم وإيجاد المواقف دون عناء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز