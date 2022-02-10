البريطانيون متحمسون لزيارة الأمير وليام إلى الإمارات

المصدر: دبي-نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مدير عام مجموعة الأعمال البريطانية في دبي، كاتي هولمز، بأن البريطانيين متحمسون لزيارة الأمير وليام، دوق كامبريدج، إلى الإمارات العربية المتحدة، لأنها تبعث برسائل إيجابية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية التي كانت قد أرست دعائمها الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي تحتفل بمرور 70 عاماً على تربعها على العرش يوم الأحد".

وأضافت هولمز، وهي بين المدعوين لحضور حفل مسائي في إكسبو 2020 دبي، سيحضره الأمير وليام: "ينظر الناس إلى الأمير وليام باحترام كبير بوصفه أحد أفراد العائلة المالكة، وهو مستقبل النظام الملكي في المملكة المتحدة، بالتالي أعتقد أن هناك اهتماماً من هذا المنظور بالزيارة، لكنها أيضا احتفالاً بمعرض إكسبو2020 دبي"، نقلاً عن أسوشيتد برس.

ووفقاً لمجموعة الاعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية، تشكل الإمارات نقطة جذب للمواطنين البريطانيين، وهناك أكثر من 6 الاف شركة بريطانية تعمل في البلاد.



وكانت أول زيارة قامت بها الملكة اليزابيث إلى الإمارات العربية المتحدة بصفتها ملكة بريطانيا في عام 1979، أما الزيارة الأخيرة للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، إلى الإمارات فكانت في عام 2016.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز