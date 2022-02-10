خلفان بالهول: قاعة تجمع نوابغ العالم في متحف المستقبل

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

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قال خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن المتحف سيضم قاعة تجمع نوابغ الفكر من حول العالم في مختلف المجالات. موضحاً أن أكبر تحد يواجه المتحف هو تحديث المعروضات الموجودة فيه باستمرار كونها تحاكي المستقبل. وهذا مختلف عن المتاحف التقليدية التي تحافظ على أصول تاريخية قديمة لا تتغير في جوهرها ولكن تتغير قيمتها.

ويعتبر متحف المستقبل بمثابة مختبر ضخم للأبحاث. حيث تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في بنائه وتطوير أدوات تصميم بارامترية تتضمن خوارزميات في سبيل تحسين كفاءة المخطط الهيكلي الأساسي والواجهة وكسوة الزجاج. وكل ذلك بطريقة رقمية.

كما تم الاستعانة ببرامج تكنولوجية هندسية معقدة في كل المراحل، بدءا من تصميم المفهوم إلى البناء، وقد تم استخدامها لإنتاج الرسومات، بالإضافة إلى برامج الواقع الافتراضي والعرض الفوري لرصد عناصر اللقاء والتنافر بين جميع تخصصات التصميم والهندسة.

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