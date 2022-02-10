عمر العلماء: مركبة فضائية تنقل الزائر في متحف المستقبل!

المصدر: دبي_ إبراهيم توتونجي

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كشف معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن 3 وجوه مختلفة بمتحف المستقبل هي: التراث العربي والاستدامة والعلوم. حيث يمكن للزائر أن يركب مركبة فضائية تنقله إلى المستقبل، وهذا عكس متاحف العالم التي تبدأ من الحاضر وتذهب للماضي.

وأيضا تحتوي الرحلة على معلومات عن الفضاء وفيها استخدام طباعة ثلاثية الأبعاد، وايضا الاستفادة من علوم الفضاء من أجل الحفاظ على طبيعة كوكب الارض.

الجدير ذكره أن "متحف المستقبل" حدد منذ البداية هدفا لم يحد عنه، وهو جعل التصميم والتصنيع والموارد التشغيلية مستدامة قدر الإمكان، وذلك عبر استخدام أعلى التقنيات المبتكرة العالمية.

وعلى مستوى الطاقة التزمت مراحل التشييد والبناء بعمليات استرداد طاقة الكهرباء والماء المستخدمة وبناء مصادر متجددة متكاملة من الطاقة الشمسية خارج الموقع.

وتتم تغذية المتحف بـ4000 ميجاوات من الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية، من خلال محطة خاصة متصلة بالمتحف تم بناؤها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف أول متحف في الشرق الأوسط يحصل على الاعتماد البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة (لييد)، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم.

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