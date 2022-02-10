ما سر وجود 1024 قطعة قام عليها "متحف المستقبل"؟

المصدر: دبي_ إبراهيم توتونجي

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قال معالي محمد عبد الله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل إن المتحف معجزة معمارية بخلوه من الأعمدة، إذ يقوم على 1024 قطعة وهي ترمز إلى أساسيات البرمجة.

وأضاف: "من هذا المعلم الذي يعيدنا إلى أمجاد بيت الحكمة في بغداد نريد استئناف الحضارة وعدم التوجه فقط للماضي بل للمستقبل الذي يضمن حياة أجمل للأجيال القادمة".

الجدير ذكره أن المتحف يشكل خلاصة التطور الفكري الذي يقف وراء هندسة العمارة للإنسان على مدى العصور. ويعتبر معجزة هندسية تكلف إنشاؤها 500 مليون درهم، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً ويتألف من 7 طوابق ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، ما يجعل من تصميمه الهندسي علامة فارقة في مجال الهندسة العمرانية.

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