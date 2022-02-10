محمد القرقاوي: متحف المستقبل يجسد شغف الإمارات بالمستقبل

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

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قال معالي محمد عبد الله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل أن متحف المستقبل يجسد رؤية دولة الإمارات وقادتها. واستعرض معاليه بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بداية فكرة المتحف في القمة العالمية للحكومات في العام 2013 التي كان العالم يستعرض فيها آخر المستجدات المستقبلية. ثم بعد ذلك عرضنا على زوار القمة في العام الذي تلاه فكرة بسيطة وبذرة أولى سرعان ما تحولت إلى مؤسسة قائمة على شغف المستقبل وأبحاث واقتصاد المستقبل.

واجتمع معاليه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ومدراء القنوات التلفزيونية وممثليهم ضمن الإحاطة الاعلامية التي أقيمت ظهر اليوم في المنطقة الخارجية في أبراج الإمارات، للتعريف بالدور المحلي والاقليمي والعالمي لـ "متحف المستقبل" المزمع افتتاحه في 22 فبراير الجاري.

وأضاف: "ننظر الى الخمسين القادمة والمتحف واحد من تجسيد مشاريعها. انه رمز لدولة المستقبل وتطلعنا عالمي. الهدف الاساسي هو ديمومة المستقبل. نريد أن نكون من أوائل الدول لضمان آلية مستقبلية باقية للأجيال".

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