حمدان بن زايد يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية في منطقة الظفرة

المصدر: البيان

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رحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بمذكرات التفاهم التي وقعها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مع دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي و" اتصالات "بهدف تأهيل وتدريب وتعزيز فرص العمل للمواطنين في منطقة الظفرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل عدد من رؤساء الدوائر المحلية في ابوظبي وممثلين عن القطاع الخاص عقب التوقيع على مذكرات التفاهم.

وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توفير الحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم مشيرا إلى أن المواطن كان وسيظل المحور الرئيس الذي تقوم عليه حركة التنمية والتطور في الإمارات وتحقيق المزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

وأشار سموه الى ان مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها تأتي في إطار تعزيز وتطوير الشراكة بين الديوان وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فهي خيار استراتيجي ينتهجه الديوان تجسيداً لمبدأ المسؤولية المشتركة في تعزيز مسيرة التوطين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ان ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حريص على العمل والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية كافة لتأهيل وإعداد وجذب ورعاية المواهب الإماراتية واستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات الوطن وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات وتجهيزهم بالإمكانات والمهارات اللازمة ليكون لهم دور فاعل في مسيرة التنمية بالدولة.

ونوه سموه الى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الحكومي والخاص في استقطاب وتعيين وتدريب أبناء الدولة من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم عبر برامج الارشاد والتدريب المهني ومن ثم الحاقهم بالوظائف المناسبة لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

حضر الاستقبال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين ومعالي على راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في ابوظبي ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة فهد سالم أحمد الكيومي وكيل دائرة الاسناد الحكومي في ابوظبي وسعادة ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة بالإنابة وسعادة مسعود محمد شريف الرئيس التنفيذي لإتصالات الإمارات وسعادة محمد خليفة فاضل الهاملي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.

وكان ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة قد وقع على مذكرتي تفاهم مع دائرة الإسناد الحكومي وذلك في مقر وزارة شؤون الرئاسة بهدف تأهيل وتدريب وتعزيز فرص العمل للمواطنين وبرنامج التوظيف لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي في منطقة الظفرة.

وقع المذكرتين سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة وسعادة فهد سالم أحمد الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى، إلى وضع ورسم إطار التعاون بين الطرفين لدعم مبادرات التوطين وبناء الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والمهارة المتناسبة مع متطلبات سوق العمل في منطقة الظفرة.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على طرح وعقد برامج تدريب وتأهيل منتهية بالتوظيف للكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين لدى قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية القاطنين في منطقة الظفرة وبما يتناسب مع متطلبات الفرص الوظيفية المُتاحة في القطاعات المختلفة بسوق العمل في المنطقة وبالتنسيق مع جهات العمل لتمكينهم من شغل الوظائف المستهدفة وتقييم مخرجات برامج التدريب والتأهيل والتوظيف.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بغرض تحقيق أهداف هذه المذكرة والإشراف على تحقيق نتائجها يكون أعضاؤها من وزارة شؤون الرئاسة وديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة ودائرة الإسناد الحكومي وهيئة الموارد البشرية لحصر الفرص الوظيفية الُمتاحة لدى جهات العمل المختلفة في سوق العمل بمنطقة الظفرة.

وفيما يختص بمذكرة التفاهم الثانية فقد اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج استقطاب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات هيئة الموارد البشرية في سوق العمل بمنطقة الظفرة لتوظيفهم لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي بمنطقة الظفرة بناءً على معايير وشروط التوظيف والفئات المستهدفة للعمل لدى مركز اتصال حكومة أبوظبي وذلك بالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية.

كما ستعمل أكاديمية أبوظبي الحكومية على دعم الفئات المستهدفة للعمل من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية وصقل المهارات اللازمة للعمل.

وقال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، «سعداء بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لتأهيل وتطوير المواهب الوطنية لمواكبة متطلبات سوق العمل، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لرفع تنافسية الكوادر الإماراتية على كافة الصُعد، وبما يدعم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب والحفاظ على المواهب في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية بالإمارة».

وأكد معاليه، «أنَّ مذكرة التفاهم تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين حكومة المستقبل وتعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين، من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم بما يواكب أحدث التقنيات والمتغيرات الإقليمية والعالمية لتتناسب مع متطلبات العمل ومهارات المستقبل، بالإضافة إلى الاعتماد على حلول وظيفية تعكس أنماط العمل الجديدة كالعمل الجزئي والعمل عن بعد».

كما وقع سعادة ناصر محمد مطر المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، وسعادة مسعود محمد شريف الرئيس التنفيذي لإتصالات الإمارات على مذكرة تفاهم بهدف إتاحة فرص العمل لما يقارب 140 من الكفاءات المواطنة في منطقة الظفرة لدى مراكز الاتصال التابعة لشركة "اتصالات".

وتعزّز المذكرة من أطر التعاون المشترك بهدف تحقيق الغايات المشتركة التي تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، بما يشمل استقطاب الكوادر الإماراتية وتدريبها مهنياً وفقاً لأعلى المعايير العالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل والاحتياجات المتنامية في بيئة الأعمال الرقمية والمستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات" نعتز بهذه الشراكة التي نهدف من خلالها لمواصلة السير على نهج القيادة الرشيدة لتسريع عملية التوطين بالتوازي مع الجهود المتواصلة التي تبذلها اتصالات للاستثمار في الكوادر الوطنية ودعم المسيرة المهنية لأبناء الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف "نستند إلى خبرتنا الطويلة في هذا المجال، وسنواصل الاستثمار في قادة المستقبل في الإمارات، وتمكين الخريجين لبناء قدراتهم في التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل، لمساعدتهم على تحقيق التفوق والتقدم في كافة الميادين".

وعلى مر أكثر من أربعة عقود، قامت "اتصالات" بدورٍ كبير ومشهود على صعيد التوطين وتمكين وتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية لتحافظ على أعلى نسبة في التوطين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وبنسبة 51%.

وتقدم "اتصالات" العديد من الدورات والبرامج التدريبية لدعم وتأهيل الموظفين المواطنين، وتُعد أبرزها برنامج الخريجين الجدد للذكاء الاصطناعي، وبرنامج قادة المستقبل، وبرنامج تطوير الشباب المحترفين، وبرنامج ريادة، وبرنامج تدريب الخريجين الإماراتيين.

ومن خلال برنامج الخريجين الجدد للذكاء الاصطناعي، نجحت "اتصالات" بتعيين 100 خريج مواطن ضمن مبادرات الشركة لعام الخمسين.

كما يتم تدريب المواطنين على البرامج التابعة لـ"اتصالات ديجيتال"، وبرامج خدمة العملاء، والبرامج المالية، والمبيعات، والأعمال.

وتوفر "اتصالات" لموظفيها منصة "اقرأ" وهي تطبيق الهاتف المتحرك التعليمي الأول من نوعه المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي الذي يتيح مجموعة شاملة ومتميزة من المحتوى التعليمي، وكانت الأولى في المنطقة في دمج تقنية البلوك تشين في عمليات الموارد البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن "اتصالات" حصلت مؤخراً على لقب أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى العالم من قبل "براند فايننس".

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