«نيابة دبي» تستقبل وزير العدل بموناكو

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، روبير جيلي وزير دولة لشؤون العدل، مدير الدوائر القضائية بإمارة موناكو، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، ‏والاطلاع على منظومة العمل والإجراءات المتبعة في نيابة دبي، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل إيجاد مجالات جديدة للتعاون، وطرح عدة توصيات تصب في خدمة الصالح العام بين الجانبين. وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ومصطفى عبدالرحمن الشاهين مدير مكتب النائب العام.

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