السفير الإندونيسي يستعرض الفرص الاستثمارية مع صندوق أبوظبي للتنمية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة بحضور خليفة عبد الله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الصندوق، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستقبلية ذات الأولوية لحكومة إندونيسيا، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز المشاريع التنموية المحتملة المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق والتي من شأنها تعزيز وجوده التنموي في جنوب شرق آسيا.

ويتزامن اللقاء مع المرحلة التي تواصل فيها دولة الإمارات تمكين دور المبادرات الاستراتيجية لـ«مشاريع الخمسين» والهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد مستدام من خلال عقد شراكات استراتيجية مع ثماني دول مختلفة ومن ضمنها إندونيسيا.

وأشاد محمد سيف السويدي بالجهود الاقتصادية المتواصلة التي تقوم بها حكومة إندونيسيا، وقال «يواصل صندوق أبوظبي للتنمية مسيرته الرائدة في استقطاب الفرص الاستثمارية من حول العالم بما ينسجم مع أهدافه التنموية الرامية إلى تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا اللقاء ليشكل خطوة إيجابية نحو توسيع نطاق التعاون الاستثماري بين الصندوق وحكومة إندونيسيا بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن جمهورية إندونيسيا تحتل مكانة اقتصادية مميزة بين دول جنوب آسيا، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة، مما يجعلها من أبرز الوجهات الاستثمارية في تلك المنطقة».

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