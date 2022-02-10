بحث علاقات التعاون مع الكنيست الإسرائيلي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل، علاقات التعاون البرلمانية مع رام بن باراك رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي.

وأكد الجانبان أن الاتفاق الإبراهيمي هو حجر الأساس للمضي قدماً بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتسامح والتعايش في المنطقة.

كما التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، ميراف بن أري، وإيلي كوهين عضوا لجنة الصداقة الإسرائيلية الإماراتية في الكنيست الإسرائيلي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، والتأكيد على أهمية دور البرلمانات في دعم التعاون في شتى المجالات، والتنسيق خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

ومن جانب آخر التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي، أوفير أكونيس، وروث واسرمان لاند عضوا التكتل الإبراهيمي في الكنيست الإسرائيلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات ومختلف أوجه التعاون بين الجانبين.

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